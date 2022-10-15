Назван способ проверить начисление пенсии

Доцент ВШЭ Дзгоева призвала проверять ИЛС, чтобы избежать ошибок пенсионных начислений

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева допустила, что при начислении пенсии мтогут возникнуть ошибки. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

Дзгоева назвала способ проверить начисление пенсии и посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС), чтобы избежать ошибок. По ее словам, на нем хранится вся необходимая информация о выплатах и правах россиян.

Эксперт призвала запрашивать выписку через портал «Госуслуги» или сайт Пенсионного фонда России (ПФР) в автоматическом режиме без заявлений и бланков. Кроме того, россияне могут обратиться любое отделение МФЦ, ПФР или «Почты России».