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07:53, 15 октября 2022Экономика

Оценена безопасность газопровода из России в Турцию

Аналитик Марцинкевич заявил, что газопровод из РФ в Турцию защищен от вмешательств извне

Фото: Victor Lisitsyn/ Globallookpress.com

Главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич оценил безопасность нового и существующего газопровода из России в Турцию. По его словам, он будет защищен от вмешательств извне, передает РИА Новости.

Эксперт указал, что газопровод, проложенный по дну Черного моря, с двух сторон находится в российской и турецкой исключительных экономических зонах. Кроме того, подводная трасса уже исследована на предмет наличия боеприпасов времен Второй мировой войны, проведена огромная предварительная работа.

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Марцинкевич добавил, что Турция согласно конвенции Монтре может регулировать вход военных кораблей в черноморскую акваторию, а также является членом Североатлантического альянса, что также минимизирует риски атаки извне.

«Газопровод, как ни странно, в этом случае защищен тем, что Турция входит в НАТО, и, во-вторых, появления американских, английских, французских кораблей будут заранее известны и возможность отслеживать их перемещение резко повышается», — пояснил аналитик.

Марцинкевич напомнил, что наземная структура для расширения подводной части газопровода уже проложена. Объем топлива составит порядка 31,5 миллиарда кубометров в год.

Ранее, 14 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва договорились о создании международного газового хаба — он будет построен в европейской части Турции в кратчайшие сроки. Наиболее подходящим местом для центра было решено выбрать район Фракия. Главы государств уже поручили министрам энергетики оперативно начать соответствующие работы.

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Марина Совина
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