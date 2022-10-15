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14:35, 15 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко объяснил отказ Зеленского вести переговоры по Украине

Лукашенко заявил, что Зеленскому запретили вести переговоры по Украине

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему глава Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры по военному конфликту. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь», — заявил он.

По его словам, в ходе боестолкновений каждый день гибнут тысячи людей, в том числе мирные жители. Белорусский лидер призвал остановить военный конфликт.

При этом Лукашенко отметил, что решение Киева по переговорам зависит от США и Великобритании. По его мнению, если эти страны позволят Украине выйти из конфликта путем дипломатии, то урегулирование ситуации займет неделю.

Ранее более половины жителей Италии поддержали проведение переговоров России и Украины. Уточняется, что в опросе местного телеканала не менее 60 процентов итальянцев высказались в поддержку заключения мира между Киевом и Москвой.

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Алевтина Запольская
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