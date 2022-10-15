Лукашенко объяснил отказ Зеленского вести переговоры по Украине

Лукашенко заявил, что Зеленскому запретили вести переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему глава Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры по военному конфликту. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь», — заявил он.

По его словам, в ходе боестолкновений каждый день гибнут тысячи людей, в том числе мирные жители. Белорусский лидер призвал остановить военный конфликт.

При этом Лукашенко отметил, что решение Киева по переговорам зависит от США и Великобритании. По его мнению, если эти страны позволят Украине выйти из конфликта путем дипломатии, то урегулирование ситуации займет неделю.

Ранее более половины жителей Италии поддержали проведение переговоров России и Украины. Уточняется, что в опросе местного телеканала не менее 60 процентов итальянцев высказались в поддержку заключения мира между Киевом и Москвой.