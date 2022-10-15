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02:23, 15 октября 2022Мир

Глава МАГАТЭ сделал заявление по вопросу Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом говорится на сайте организации.

По словам руководителя, восстановление резервного энергоснабжения на АЭС стало позитивным шагом на пути укрепления ситуации с энергоснабжением.

«Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской АЭС делает все возможное, чтобы укрепить хрупкую ситуацию с энергоснабжением за пределами площадки», — сделал он заявление по актуальному вопросу. При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной.

В пятницу, 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.

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Марина Совина
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