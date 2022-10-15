Глава МАГАТЭ сделал заявление по вопросу Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом говорится на сайте организации.

По словам руководителя, восстановление резервного энергоснабжения на АЭС стало позитивным шагом на пути укрепления ситуации с энергоснабжением.

«Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской АЭС делает все возможное, чтобы укрепить хрупкую ситуацию с энергоснабжением за пределами площадки», — сделал он заявление по актуальному вопросу. При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной.

В пятницу, 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.