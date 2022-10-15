Легендарный следователь рассказал о попытке линчевания маньяка Чикатило

Легендарный следователь Исса Костоев рассказал о попытке линчевания маньяка Чикатило

Андрея Чикатило, самого известного советского маньяка, убившего по меньшей мере 44 человека, пытались линчевать в ходе одного из следственных экспериментов. Об этом в субботу, 15 октября, «Ленте.ру» рассказал Исса Костоев, бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР, следственной группе которого удалось задержать маньяка.

По словам легендарного следователя, однажды Чикатило повезли на следственный эксперимент в Новочеркасск — там он изнасиловал и убил мальчика на берегу водоема, примерно в 50-60 метрах от хлебозавода, где работали родители ребенка. К тому моменту о поимке маньяка говорила вся Ростовская область.

Чикатило привезли в Новочеркасск с собаками и охраной. При этом маньяк был пристегнут к Костоеву наручником с цепью метра три в длину. Этот наручник специально изготовили, чтобы арестованному было удобнее передвигаться и показывать все на местах убийств.

«Мы пошли к водоему, и в какой-то момент он рванул так, что я упал. Сзади раздались крики милиционеров: "Стой, стрелять буду!" Кажется, кто-то из них даже выстрелил в воздух. Оказывается, на хлебозаводе люди увидели нас, взяли вилы с лопатами и пошли линчевать Чикатило. Тот раньше меня их увидел и бросился бежать, как в последний раз», — рассказал Костоев.

К счастью, милиционеры остановили эту толпу. А Костоев в сердцах сказал Чикатило: «Ты мне сколько раз твердил, что хочешь умереть, что не имеешь права жить, что столько всего натворил. А сам, почуяв смерть, рванул так, что меня чуть калекой не сделал».

Полную версию интервью с Иссой Костоевым можно прочесть здесь.

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