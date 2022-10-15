Военные строители сдали в Мариуполе три многоэтажных дома

Минобороны России сообщило, что военные строители сдали в Мариуполе три многоэтажных дома

Военные строители министерства обороны России дали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Специалисты сдали многоэтажные дома на 250 квартир в городе Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщили в министерстве, ход выполнения работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки.

На данный момент всего сдано шесть многоэтажек. Строительство очередных четырех многоквартирных домов будет завершено уже к 15 ноября текущего года, еще два дома сдадут в декабре.

В Минобороны подчеркнули, что всего в населенном пункте будет построено 12 домов на 1 011 квартир.

Ранее стало известно, что министерство обороны возведет новый жилой микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе осенью 2022 года.