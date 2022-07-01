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Минобороны возведет новый микрорайон в Мариуполе

Минобороны возведет новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе осенью 2022 года

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министерство обороны возведет новый жилой микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе осенью 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя», — следует из сообщения.

В микрорайоне возведут 12 пятиэтажных домов, общая площадь застройки составит 115 гектаров. Сейчас на стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники.

В Минобороны добавили, что на территории строительства произвели разминирование от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины. На встрече, в частности, обсуждался мастер-план развития Мариуполя и будущее «Азовстали». «На этой неделе провел штаб по восстановлению новых территорий, и одни из важных вопросов: мы обсуждали мастер-план развития Мариуполя. Обсуждали, что будет вместо "Азовстали", как будет проходить благоустройство — что сможем построить нового, а что восстановим», — сказал он.

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Марина Совина
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