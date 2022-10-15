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18:56, 15 октября 2022Бывший СССР

Киев заявил о вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Вице-премьер Украины Стефанишина признала вовлеченность НАТО в конфликт в стране
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Североатлантический альянс вовлечен в украинский конфликт. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, передает РИА Новости.

По ее словам, спецоперация на Украине позволяет России набираться опыта борьбы «фактически с армией НАТО», обученной в соответствии со стандартами альянса. «Чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир, тем сильнее становится Российская Федерация», — подчеркнула Стефанишина.

Политик также отметила, что, если Россия будет представлять какую-либо военную угрозу, Украина откажется от мира.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае военного конфликта Североатлантический альянс должен следовать пятой статье своего устава, согласно которой блок обязан защищать своих партнеров. «Но что касается Украины — она не член альянса, поэтому мы продолжим помогать ей, но не более», — заверил Столтенберг.

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Варвара Кошечкина
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