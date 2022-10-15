Министры обороны США, Финляндии и Швеции обсудили диверсии на «Северных потоках»

Глава Пентагона обсудил с коллегами из Финляндии и Швеции диверсии на «Северных потоках»

Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с коллегами из оборонных ведомств Финляндии Антти Кайкконеном и Швеции Петером Хультквистом, в ходе которой они обсудили диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также присоединение двух стран к НАТО, сообщает ТАСС.

Отмечается, что министры обороны подняли тему последствий взрывов на «Северных потоках», а также обговорили иные вопросы, касающиеся безопасности в Северной Европе и Арктике. Представитель Минобороны США бригадный генерал ВВС страны Патрик Райдер рассказал, что они обсудили вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он добавил, что министры договорились продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск оставшейся целой нитки газопровода «Северный поток-2» малореален, отметив, что от России в этом вопросе ничего не зависит. По его словам, чем руководствуются партнеры России, которые могли бы получать газ по этому маршруту — это их дело, а Москва свою версию изложила.