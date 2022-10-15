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19:01, 15 октября 2022Среда обитания

У украинских беженцев возникли проблемы с жильем в Великобритании

Daily Mail: в Британии обеспокоены растущим числом украинцев, у которых нет жилья

Фото: Michel Spingler / Reuters

В Великобритании постепенно перестает действовать запущенная в марте социальная программа «Дома для Украины». Общественные организации просят власти дать гарантии, что украинцы смогут найти жилье, когда переедут из спонсируемых мест размещения, пишет Daily Mail.

В настоящее время хозяева получают 350 фунтов стерлингов (почти 25 тысяч рублей) в месяц в качестве «благодарности» за предоставление жилья. Британцы готовы поддерживать украинские семьи, но обеспокоены, что государственная поддержка не увеличится, а стоимость жизни будет расти. Ассоциация местного самоуправления (LGA) «глубоко обеспокоена» растущим числом украинцев, которые говорят, что являются бездомными из-за возникших проблем с жильем.

Правительство страны заявило, что социальная программа продолжает действовать. Более 30 организаций обратились к премьер-министру с призывом не сворачивать ее и поддерживать финансово.

В открытом письме говорится: «Великобритания славится своей историей борьбы с тиранами и защиты угнетенных. "Дома для Украины" является частью этой традиции». Около 96 800 украинцев прибыли в Великобританию по программе «Дома для Украины» с момента ее запуска в марте.

Количество украинских семей, которые стали или рискуют стать бездомными после прибытия в Британию, составляет 1915 человек, большинство из них — семьи с детьми. «Было бы позором, если бы украинские семьи, бежавшие от бомб и пуль, оказались без крова в Британии», — заявила член Лейбористской партии Лиза Нэнди.

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Платон Щукин
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