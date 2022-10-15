Пентагон прокомментировал информацию о сокращении военной помощи Украине

Представитель Пентагона Райдер сообщил, что США поставят Киеву «ключевые» вооружения

США вместе с союзниками продолжат оказывать военную помощь Украине, в планах по-прежнему есть поставки «ключевых» вооружений. Об этом сообщил в субботу, 15 октября, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя появившуюся информацию о том, что страна близка к исчерпанию возможностей помощи Киеву, передает РИА Новости.

В своем Twitter-аккаунте Райдер пояснил, что США будут поддерживать Украину в их борьбе так долго, как это потребуется.

Накануне эксперт Марк Канчиан рассказал в интервью Fox News, что США готовы замедлить курс поставок оружия на Украину из-за истощения собственных запасов.

Известно, что Пентагон предоставил Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014-го помощи достигла 20,3 миллиарда долларов.

До этого советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о «золотом дожде» в виде поставок вооружения от стран Запада. Он отметил, что теперь Украина сможет создать «интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему», с организацией которой помогут США.

14 октября глава Минобороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что США поставят Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Помимо этого, Германия в октябре поставит Киеву системы ПВО IRIS-II.