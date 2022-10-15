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19:04, 15 октября 2022Мир

США задумали замедлить поставки оружия на Украину

Эксперт Канчиан заявил Fox News, что США готовы замедлить курс поставок оружия на Украину

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США в скором времени будут готовы замедлить курс поставок технологического оружия на Украину из-за истощения собственных запасов. О возможных перспективах предупредил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

Эксперт пояснил, что собрал достаточно информации об оставшихся запасах оружия в Соединенных Штатах и о промышленных мощностях государства. Кроме того, Канчиан беседовал на эту тему с осведомителем в администрации президента Джо Байдена.

Основываясь на полученных данных, специалист допустил, что американцы начнут экспортировать Киеву менее качественные виды вооружений или же вовсе замедлят поставки. «Поддерживать Украину нам придется другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран», — заявил он.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о золотом дожде в виде поставок вооружения от стран Запада. Он отметил, что теперь Украина сможет создать «интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему», с организацией которой помогут США.

14 октября глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что США поставят Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Помимо этого, Германия в октябре поставит Киеву системы ПВО IRIS-II.

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Анна Щербакова
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