Франция озвучила предположительную причину усложнения подготовки артиллеристов

Министр обороны Лекорню: передача Киеву оружия могла усложнить подготовку артиллеристов

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню озвучил возможную причину усложнения подготовки артиллерийских частей. Его слова приводит издание Le Parisien.

По его словам, поставка Киеву оружия могла затруднить процесс обучения войск. «Это правда, что передача 18 CAESAR могла дестабилизировать планы по обучению артиллерийских частей. Но не более того», — заявил Лекорню. Он также уточнил, что ведутся обсуждения относительно количества зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности Crotale («Кроталь»), которые Франция намерена передать Киеву. Кроме того, рассматривается возможность направить Украине реактивные системы залпового огня, добавил министр.

Ранее Лекорню сообщил о планах Франции по обучению украинских солдат. Он заявил, что, согласно плану, утвержденному президентом страны Эммануэлем Макроном, Франция готова принять до 2000 украинских военных. По прибытии на обучение, все солдаты будут проходить ротацию.