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00:19, 15 октября 2022Россия

В России разработают новые подходы к оценке эпидситуации по гриппу и ОРВИ

Попова: в России нужно разработать новые подходы к оценке эпидситуации по гриппу и ОРВИ
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Alexander Kulebyakin/ Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России с учетом циркуляции коронавируса нужно разработать новые подходы к оценке эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, ее слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Анна Попова подчеркнула, что в условиях продолжающейся циркуляции SARS-CoV-2 требуются новые методологические подходы к оценке эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении по итогам заседания коллегии Роспотребнадзора.

Для разработки новых методик при ученом совете ведомства создана специальная рабочая группа.

Ранее, 2 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19, как и другими респираторными вирусными инфекциями, достаточно интенсивно снижается в России вторую неделю подряд.

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Марина Совина
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