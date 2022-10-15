Дания захотела усилить присутствие на Балтике после аварий на «Северных потоках»

Премьер Дании Фредериксен заявила о необходимости усилить присутствие в Балтийском море

Дании необходимо усилить присутствие в Балтийском море после диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Об этом сообщает «Датское радио».

«Балтийское море приобретает все большее значение, когда мы говорим о политике обороны и безопасности. Поэтому правительство считает и рекомендует сторонам в Фолькетинге (однопалатный парламент Дании — прим. «Ленты.ру»), что в будущем оборонном урегулировании большое внимание должно быть уделено Балтийскому морю», — отметила она.

По словам Фредериксен, Дании нужно больше знать о том, что происходит в регионе Балтийского моря. Поэтому, подчеркнула датский премьер, рекомендации правительства будут заключаться в том, чтобы Копенгаген усилил мониторинг и присутствие в Балтийском море и над морем. Отмечается, что данные пожелания возникли на фоне недавних ЧП на «Северных потоках».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате четырех взрывов на дне Балтийского моря в конце сентября. Это привело к крупным утечкам газа. Расследования начали проводить Швеция, Германия и Дания. Швеция считает, что подводные инспекции свидетельствуют о возможном саботаже.

14 октября сообщалось, что Швеция не захотела делиться информацией с экспертами из Германии и Дании. Власти Швеции объяснили это тем, что уровень секретности результатов расследования является слишком высоким.