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03:53, 15 октября 2022Мир

В Швеции подтвердили отказ от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Reuters: Швеция подтвердила отказ от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Фото: Igor Kritskiy / Globallookpress.com

Швеция отказалась от предложения Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) о создании совместной группы для расследования ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», информацию подтвердил прокурор Матс Юнгквист, пишет Reuters.

По его словам, совместная работа над делом предполагает, что Стокгольму придется делиться секретными сведениями. «В нашем расследовании содержится информация, конфиденциальность которой напрямую связана с национальной безопасностью», — подчеркнул он.

О том, что Швеция не захотела делиться информацией с экспертами из Германии и Дании в пятницу, 14 октября, написал немецкий журнал Der Spiegel. Власти Швеции объяснили это тем, что уровень секретности результатов расследования является слишком высоким.

Взрывы сразу на двух газопроводах произошли 26 сентября.

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Марина Совина
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