Илон Маск заявил о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы

Основатель SpaceX Илон Маск заявил о высочайшем за 60 лет риске ядерной катастрофы

Мир сейчас находится в высочайшем риске ядерной катастрофы за последние 60 лет. Об этом заявил Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.

«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», — написал он.

По словам бизнесмена, каждый год существует шанс, отличный от нуля, что оружие будет запущено. «Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», — добавил он.

О возрастании риска ядерного конфликта Маск также заявлял ранее в октябре. «Вероятность ядерной войны стремительно растет», — написал он в ответ на комментарий одного из пользователей о высказываниях предпринимателя о решении российско-украинского конфликта.

Ранее миллиардер назвал четыре условия, выполнение которых может привести к мирному урегулированию конфликта на Украине. Маск предложил закрепить статус Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, заново провести референдумы в аннексированных регионах под присмотром ООН, обеспечить Крым достаточным количеством воды и признать Украину нейтральным государством.