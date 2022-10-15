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13:49, 15 октября 2022Россия

В РПЦ прокомментировали донос священника в ФСБ на проукраинского коммуниста

РПЦ отрицает нарушение тайны исповеди, прихожанин публично заявлял о поддержке Украины

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Прихожанин церкви в Иркутской области публично высказывал свою проукраинскую позицию и вступал в препирательства с другими прихожанами и священником с патриотическими взглядами. Об этом изданию «Подъем» заявил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий.

По его словам, история была в апреле. Священник публично говорил прихожанам о своей патриотической позиции, один из них стал препираться с настоятелем и выражать несогласие с государственной политикой.

Тут имел место идеологический конфликт, исповедь не причем, отметил собеседник издания, комментируя слова прихожанина о том, что он поделился со священником своей проукраинской позицией во время таинства.

После доноса священника в ФСБ на мужчину, высказывающегося в поддержку Украины, правоохранители привлекли его к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ о возбуждение вражды или розни. Сообщалось, что прихожанин является депутатом городской думы Усолья из фракции КПРФ.

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Любовь Ширижик
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