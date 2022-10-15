Стало известно о брошенных при отступлении списках обучавшихся в ФРГ бойцов ВСУ

РИА Новости: командиры ВСУ при отступлении бросили списки бойцов, обучавшихся в Германии

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении бросили списки бойцов, обучавшихся в Германии. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщил сотрудник российских силовых структур, речь идет о 53-й бригаде, военнослужащие которой проходили обучение в ФРГ минувшим летом.

«Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили. Бригада работала на Херсонском направлении, летом отправляли своих бойцов учиться в Германию», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в списках указаны данные личного состава мотострелковой роты: офицеров и младших чинов с должностями, званиями и военно-учетными специальностями.

Ранее в Минобороны России заявили о трех попытках атаки украинских подразделений на купянском направлении. В военном ведомстве уточнили, что все попытки наступления ВСУ на российские позиции оказались безуспешными.

