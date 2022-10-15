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23:27, 15 октября 2022Мир

В Италии заявили о причастности Запада к атаке на «Северные потоки»

Лидер СНИ Риццо заявил, что Запад причастен к атаке на «Северные потоки»

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Лидер политического объединения «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо о причастности Запада к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова на манифестации в Риме передает РИА Новости.

Риццо напомнил, что стремящаяся в НАТО Швеция засекретила расследование по аварии на газопроводах. Он выразил мнение, что правда об этом «начинает выходить на поверхность», и «становится ясным, кто это делает». «Потому что если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на "Северный поток", стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России», — подчеркнул политик.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в результате четырех взрывов на дне Балтийского моря в конце сентября. Это привело к крупным утечкам газа. Расследования начали проводить Швеция, Германия и Дания. Швеция считает, что подводные инспекции свидетельствуют о возможном саботаже. При этом Стокгольм не захотел делиться информацией с экспертами из Германии и Дании. Власти объяснили это тем, что уровень секретности результатов расследования является слишком высоким.

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Марина Совина
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