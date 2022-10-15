Бойцы «Вагнера» решили оборудовать взводные опорные пункты на передовой

Боец ЧВК «Вагнер» заявил об оборудовании новых взводных опорных пунктах на передовой

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» намерены оборудовать взводные опорные пункты на передовой. Об этом решении рассказал один из бойцов в беседе с РИА Новости.

Он заявил о неоднократных попытках украинских войск прорвать оборону российских сил на лисичанском направлении. По словам бойца группы, эта мера была принята в целях сохранения жизней личного состава. «Недооценивать противника нельзя. За все время противник показал, что может воевать, потому что там много наемников», — подчеркнул он. Воин также добавил, что «Вагнер» настроен решительно и не собирается сдавать те территории, на которых находится.

Сообщается, что бойцы на передовой готовятся отражать наступление противника, в частности, они копают окопы и создают бетонные долговременные огневые точки. Подобное сооружение, как они утверждают, способно выдерживать прямое попадание 120-миллиметровой мины.

Ранее стало известно, что рейд разведки группы «Вагнера» позволил занять новые позиции на лисичанском направлении. Отмечалось, что военным удалось занять новый район и укрепиться после проведенной бойцами разведки трех баз отдыха и прилегающей лесополосы.