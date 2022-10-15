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16:44, 15 октября 2022Мир

Орбан призвал Венгрию готовиться к затяжной войне

Премьер Венгрии Орбан заявил, что стране необходимо готовиться к затяжной войне

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что стране нужна армия сдерживающей силы, поскольку необходимо готовиться к затяжной войне в условиях санкций, которые ослабляют экономику Европы, передает РИА Новости.

«Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо посмотреть в лицо реальности. Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне», — призвал он.

Венграм нужна армия, готовая наносить удары, способная гарантировать мир, заявил Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев. Он добавил, что страна серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие.

Ранее Орбан рассказал о своих неоднократных угрозах Еврокомиссии наложить вето на введение новых антироссийских санкций. Политик также заявил, что необходимо немедленно прекратить огонь на Украине и сесть за стол переговоров.

По словам премьера, перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. «Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе», — подчеркнул он.

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Платон Щукин
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