Российский косметолог раскрыла простые секреты красоты

Косметолог Анна Карпова: из перекиси водорода и соды можно сделать осветляющий кожу скраб

Российский дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Анна Карпова раскрыла простые секреты красоты. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Врач оценила популярные бьюти-лайфхаки и поделилась советами об улучшении внешности. Так, по ее словам, уменьшить сухость и воспаление кожи поможет масляный раствор витамина Е. В то же время яичный белок способствует стягиванию пор и подтяжке овала лица, а из трехпроцентной перекиси водорода и пищевой соды можно сделать мягкий осветляющий скраб. Кроме того, отшелушивающим эффектом обладает сочетание кофейной гущи и соды, отметила медик.

В свою очередь, детское косметическое масло снимает раздражение после бритья и смягчает кожу, пояснила собеседница издания. При этом смесь оливкового масла, меда и сахара избавляет от ороговевших клеток, добавила врач.

Ранее в октябре медсестра и блогерша Кэр Кларк раскрыла способ избавиться от морщин с помощью дешевого средства. Так, медработница заявила, что справиться с указанной проблемой и улучшить внешний вид ей помогло применение ретинола.