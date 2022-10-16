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22:24, 16 октября 2022Экономика

В Бельгии прошла манифестация против роста цен на энергию

В Брюсселе в воскресенье прошла манифестация против роста цен на энергию

Фото: Patrick Robert Doyle / Unsplash

В Брюсселе в воскресенье, 16 октября, прошла манифестация против роста цен на энергию. Об этом сообщает RTBF.

«Около 2000 человек (по данным полиции) и 4000 человек (по информации организаторов) собрались в это воскресенье днем ​​в центре Брюсселя на демонстрацию "День справедливости"», — говорится в заметке телерадиокомпании.

Отмечается, что местные жители недовольны высокой инфляцией и ценами на энергоносители. «Гнев и непонимание протестующих по поводу пандемии коронавируса, мер, прививок, масок и COVID-сертификатов все еще сильны, но подъем инфляции и, по всей видимости, неконтролируемые цены на энергоносители также вывели на улицы множество демонстрантов», — пишет Le Soir.

Ранее граждане Польши вышли на митинг «Только темнота», выступая против высоких цен на энергию. Демонстрацию организовали представители органов местного самоуправления. Участники протеста собрались у здания парламента в Варшаве, планируя затем пройти маршем к зданию правительства. У части протестующих были замечены транспаранты и флаги с лозунгами «Госкомпании обкрадывают поляков», «Правительство погружает города в темноту», «Правительство дилетантов».

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Марина Совина
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