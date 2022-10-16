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17:59, 16 октября 2022Россия

В Брянской области прокомментировали теракт на полигоне под Белгородом

Среди погибших в Белгородской области не обнаружено мобилизованных из Брянской области

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что среди погибших на военном полигоне в Белгородской области не обнаружено мобилизованных из региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Государственный деятель отметил, военный комиссар Брянской области поддерживает связь с частями, где находятся мобилизованные жители региона, а также заявил о том, что вся информация, поступающая из неофициальных источников, требует тщательной проверки, в том числе и правоохранительными органами.

В субботу, 15 октября, на военном полигоне Белгородской области произошел теракт. По заявлению Минобороны, он был совершен двумя гражданами одной из стран СНГ. Из стрелкового оружия они открыли огонь по добровольцам, готовящимся к отправке в зону спецоперации. Ответным огнем преступники были уничтожены. Погибли 11 человек, еще 15 получили ранения.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на теракт.

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Анастасия Астахова
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