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21:47, 16 октября 2022Культура

Рита Дакота оказалась под капельницей перед концертом

Певица Рита Дакота оказалась под капельницей за два часа до концерта в Москве
Рита Дакота

Рита Дакота . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Рита Дакота оказалась под капельницей за два часа до концерта в Москве. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, сопроводив фото фразой «Так я еще не готовилась».

«Друзья, я же говорила, что даже мертвая выйду к вам? Вот — капельница, доктор. (...) Будни артиста гастролирующего. Зато sold out», — сыронизировала артистка.

Артистка подчеркнула, что на концерте ей не хватает поддержки родных и близких людей. По словам Дакоты, реалии 2022 года разделили ее с ними «тысячами километров и тоннами обстоятельств». Она напомнила, что раньше артисты пили в гримерной шампанское, а сейчас — «ставят капельнички».

«Я знаю, что сейчас я выйду к своей стае, и тысячи любящих рук обнимут меня своей энергией и любовью», — резюмировала Дакота.

Ранее Рита Дакота пожаловалась на грязь в самолете авиакомпании Flydubai. Девушка показала подписчикам свое место и возмутилась плачевным состоянием салона воздушного судна.

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Юлия Мискевич
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