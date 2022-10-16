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05:22, 16 октября 2022Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о росте доходов Украины за счет теневой экономики

Депутат Рады Гетманцев: доходы Украины выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев рассказал о росте доходов бюджета Украины за счет резервов теневой экономики. Его слова в эфире телеканала «Рада» опубликованы в Telegram.

«Несмотря на то, что экономика просела, у нас есть достаточно огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета», — сказал Гетманцев. Он заверил в том, что налоговые поступления в бюджет в этом году перевыполнили план предыдущего года, увеличившись на 18,5 процентов. По мнению депутата, эта динамика сохраняется за счет «детенизации экономики».

В начале сентября министерство экономики Украины спрогнозировало в 2023 году уровень безработицы в стране в 28,2 процента, а среднюю зарплату на уровне чуть менее 500 долларов (18 508 гривен).

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Марина Совина
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