Депутат Рады рассказал о росте доходов Украины за счет теневой экономики

Депутат Рады Гетманцев: доходы Украины выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев рассказал о росте доходов бюджета Украины за счет резервов теневой экономики. Его слова в эфире телеканала «Рада» опубликованы в Telegram.

«Несмотря на то, что экономика просела, у нас есть достаточно огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета», — сказал Гетманцев. Он заверил в том, что налоговые поступления в бюджет в этом году перевыполнили план предыдущего года, увеличившись на 18,5 процентов. По мнению депутата, эта динамика сохраняется за счет «детенизации экономики».

В начале сентября министерство экономики Украины спрогнозировало в 2023 году уровень безработицы в стране в 28,2 процента, а среднюю зарплату на уровне чуть менее 500 долларов (18 508 гривен).