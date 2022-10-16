Парикмахер искромсал волосы девочки и разозлил ее мать

Мать трехлетней девочки пожаловалась на искромсавшую ребенку волосы парикмахершу

Мать трехлетней девочки (имена героев неизвестны) пожаловалась в сети на испорченную в парикмахерской стрижку ребенка. Соответствующими кадрами она поделилась на портале для родителей Mumsnet.

Анонимная женщина поручила мужу отвести дочь в салон красоты, чтобы ей подстригли волосы не более чем на пять сантиметров. Когда семья вернулась домой, мать увидела слишком короткие и криво срезанные пряди ребенка.

Героиня материала заявила, что пришла в ярость от новой прически дочери и намерена потребовать, чтобы мастер исправил ошибку. По ее словам, парикмахер искромсал волосы ее ребенка. «Моя дочь расстроена и зла. Теперь она ненавидит свою внешность, хотя я пытаюсь убедить ее, что она выглядит прекрасно и скоро волосы снова отрастут», — пожаловалась она.

Другие родители, зарегистрированные на портале, возмутились работой парикмахера и посоветовали женщине больше не посещать данное заведение. «Пожалуйста, не возвращайтесь в этот салон и не просите их исправить стрижку», «Они отрежут еще больше волос, и нет никакой гарантии, что на этот раз стилист справится лучше!» — высказались они.

Ранее в октябре TikTok-блогерша demilucymay осветлила волосы пятилетней дочери и нарвалась на критику в сети. Зрители не оценили действия матери и обругали ее в многочисленных комментариях под постом.