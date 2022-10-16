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17:07, 16 октября 2022Мир

В Италии сообщили о невиданном энергетическом шоке

В Италии сообщили об энергетическом шоке невиданных масштабов

Фото: Bela Szandelszky / Reuters

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил о том, что государство столкнулось с энергетическом шоком невиданных масштабов. Об этом сообщает издание La Republica.

По словам Табарелли, такие потрясения как внутри страны, так и в других европейских государствах произошли из-за роста цен на газ с 0,7 евро до 2,3 евро за кубометр. Глава компании добавил, что в ближайшие дни могут наступить «тяжелые времена из-за счетов», а также призвал жителей страны к экономии.

«Надо готовиться к чему-то более важному к следующей зиме и стараться использовать все, что не является газом. Поэтому я предлагаю тем, кто живет в горах выше 300 метров, использовать дрова, пеллеты — на эти ресурсы тоже выросли цены, но они являются более выгодными», — подчеркнул Табарелли, призвав итальянцев приобрести электрогенераторы на эту и, возможно, следующую зимы.

Ранее в Британии рассказали о способах экономии на электроэнергии.

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Анастасия Астахова
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