В Италии сообщили о невиданном энергетическом шоке

В Италии сообщили об энергетическом шоке невиданных масштабов

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил о том, что государство столкнулось с энергетическом шоком невиданных масштабов. Об этом сообщает издание La Republica.

По словам Табарелли, такие потрясения как внутри страны, так и в других европейских государствах произошли из-за роста цен на газ с 0,7 евро до 2,3 евро за кубометр. Глава компании добавил, что в ближайшие дни могут наступить «тяжелые времена из-за счетов», а также призвал жителей страны к экономии.

«Надо готовиться к чему-то более важному к следующей зиме и стараться использовать все, что не является газом. Поэтому я предлагаю тем, кто живет в горах выше 300 метров, использовать дрова, пеллеты — на эти ресурсы тоже выросли цены, но они являются более выгодными», — подчеркнул Табарелли, призвав итальянцев приобрести электрогенераторы на эту и, возможно, следующую зимы.

Ранее в Британии рассказали о способах экономии на электроэнергии.