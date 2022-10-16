В США заявили об ответственности Ирана за безопасность американцев в тюрьме Эвин

Представитель Госдепа Прайс: Иран ответственен за безопасность американцев в тюрьме Эвин

Госдепартамент США оперативно следит за сообщениями из иранской тюрьмы Эвин, где ранее произошел пожар. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в Twitter.

Он также заявил, что ответственность за заключенных американцев несет исламская республика. «Иран несет полную ответственность за безопасность наших незаконно задержанных граждан, которые должны быть немедленно освобождены», — отметил представитель Госдепа.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты находятся в контакте со Швейцарией, которая представляет интересы США в Иране.

Ранее сообщалось, что в иранской тюрьме Эвин, расположенной в Тегеране, начался пожар после перестрелки между заключенными. Очевидцы рассказывали, что слышали выстрелы и видели дым над зданием. В данной тюрьме содержатся лица, осужденные по политических делам, а также иностранцы и обладатели двойного гражданства.

По данным Reuters, в результате происшествия пострадали как минимум восемь человек.