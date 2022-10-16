Кадыров обратился к украинцам со словами «вы для Европы всего лишь мясо»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев «очнуться» и не доверять поддержке Европы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинцам со словами «вы для Европы всего лишь мясо». Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Так, Кадыров призвал украинцев «очнуться» и не доверять поддержке, которую стране оказывает Европа. В свою очередь, он предположил, что местные жители обманулись западными идеями, и обвинил руководство Украины в противоправных действиях.

«Запад поддерживает вас только для того, чтобы самим не вступить в открытый бой с Россией. Боятся. Боится признаться о своих закулисных играх и преступное руководство страны — всплывет информация о всех преступлениях, за которые надо будет отвечать как перед жителями Донбасса, так и перед украинцами», — заявил он.

Ранее в октябре Рамзан Кадыров заявил, что шанс на какое-либо перемирие на Украине безвозвратно упущен. В сложившейся ситуации он обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его соратников.