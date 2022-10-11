Кадыров заявил о безвозвратно упущенном шансе на перемирие на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о безвозвратно упущенном шансе на перемирие на Украине

Шанс на какое-либо перемирие на Украине безвозвратно упущен. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В сложившейся ситуации он обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. «То, что происходит сегодня, возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что ни одно действие в этом мире не должно оставаться без ответа.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил президента Украины с международным террористом Усамой бен Ладеном. По мнению Володина, с ними нельзя вести никакие переговоры.

Ранее глава Чечни обратился к президенту Зеленскому и задал ему вопрос после нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, Кадыров в вопросительной форме напомнил Зеленскому об обстрелах Донбасса, гибели мирных людей, атаках на Запорожскую атомную электростанцию и ударах по мостам.

10 октября Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре по всей Украине.