Экс-канцлер Австрии предложил ЕС мирно решить с Путиным вопрос по Украине

Экс-канцлер Австрии Курц предложил ЕС сесть за стол переговоров с Путиным

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц предложил странам Европейского союза (ЕС) сесть за стол переговоров с Россией для обсуждения вопроса по Украине. Его слова передает Bild am Sonntag.

По словам политика, европейским государствам необходимо мирное решение конфликта в том числе и для обеспечения собственной безопасности.

«Все справедливо хотят, чтобы Украина победила. Проигрыш — не вариант для [президента РФ Владимира] Путина. Ввиду ядерной угрозы Европейский союз должен настаивать на пути переговоров. Самое главное сейчас — остановить кровопролитие и найти мирное решение за столом переговоров, чтобы не допустить тотальной эскалации на нашем континенте», — заявил Курц.

Ранее бывший глава правительства Австрии рассказал о Путине в мемуарах.