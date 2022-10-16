В шахте лифта московской многоэтажки обнаружили тело мужчины

В шахте лифта многоэтажки на Свободном проспекте в Москве обнаружили тело мужчины

В шахте лифта многоэтажного дома на Свободном проспекте в Москве обнаружили тело мужчины, следователи проводят проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Тело мужчины обнаружили в шахте лифта на минус первом этаже. Сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личность погибшего», — отмечает издание.

В феврале трое строителей упали в шахту лифта в городе Пушкино. Один из пострадавших умер в больнице от полученных травм. Во время работ в строящемся доме мужчины соорудили деревянный мост, который обрушился.

Ранее в Санкт-Петербурге 25-летняя посетительница одного из ТЦ ехала в лифте, когда кабина неожиданно отключилась от сети. Она попробовала выбраться самостоятельно из обесточенного лифта, но сорвалась в шахту с высоты около шести метров. ТЦ закрылся, из-за чего россиянке пришлось провести там всю ночь. Пострадавшую посетительницу нашли утром, ее сразу же отправили в больницу.