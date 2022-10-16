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13:03, 16 октября 2022Россия

В Подмосковье повторно подожгли здание военкомата

В подмосковном Щелкове повторно подожгли здание военкомата
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал Baza

В Подмосковье повторно подожгли здание военкомата. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел на Центральной улице в Щелкове, где неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно военного комиссариата. В результате в одном из кабинетов на первом этаже здания случился пожар.

«16 октября 2022 года в 01:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях — прим. «Ленты.ру») поступило сообщение о пожаре. (...) Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек», — сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

Известно, что подобное нападение также было совершено в мае на соседнее здание данного учреждения.

В сентябре сообщалось, что Черняховский городской суд в Калининградской области избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в поджоге военкомата с помощью коктейлей Молотова. Подсудимый арестован до 25 ноября. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества»).

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Карина Черных
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