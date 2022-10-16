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17:52, 16 октября 2022Мир

В Германии призвали дать льготы украинским беженцам

Глава Минтруда Германии Хубертус Хайль призвал дать льготы украинским беженцам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава министерства труда Германии Хубертус Хайль призвал дать льготы украинским беженцам. С такой инициативой он выступил в ходе беседы с немецким изданием Tagesspiegel am Sonntag.

По мнению министра, в отношении прибывших в Германию беженцев с Украины должны действовать послабления и привилегии, которые не распространяются на беженцев из других стран. Хайль сослался на совместное решение стран-членов Евросоюза, согласно которому украинские беженцы, в отличие от остальных, не должны проходить процедуру предоставления убежища, поскольку их статус является выясненным.

Глава Минтруда напомнил, что сегодня украинские беженцы имеют в Германии право на материальную поддержку и могут сразу устраиваться на работу. Как уточнил Хайль, даже возможное увеличение числа украинцев в стране зимой не изменит это положение.

Ранее глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы эксплуатируют Германию, пользуясь предоставляемыми благами. По его словам, ситуация превратилась в «социальный туризм в Германию и обратно». Позднее политик принес извинения за свои слова и открестился от критики украинцев.

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Олег Давыдов
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