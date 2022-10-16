В Белоруссии заявили о готовности защищать страну с оружием в руках

Глава МЧС Белоруссии Синявский: спасатели готовы защищать страну с оружием в руках

Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский заявил о готовности спасателей защищать страну с оружием в руках, если это потребуется. Его слова приводит РИА Новости.

Так, ведомство уже получило все необходимое вооружение, среди сотрудников идет подготовка .

«Произведен расчет, обучение личного состава. Сейчас идет обучение плановое, которое мы проводим», — указал Синявский.

При этом министр добавил, что на территории страны принимаются все меры, чтобы вооруженный конфликт не произошел.

«Мы понимаем, что мир такой, что, может быть ситуация, при которой придется действовать оперативно. В том числе в рамках гражданской обороны», — заключил глава МЧС.

10 октября стало известно, что Россия и Белоруссия формируют совместную группировку войск на западных границах Союзного государства. По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, поводом стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины. В Минобороны Белоруссии уточнили, что решение о создании региональной группировки войск было принято исключительно в интересах усиления охраны и обороны госграницы союзного государства.