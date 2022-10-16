В Херсонской области российские войска отразили атаку ВСУ

В Херсонской области российские войска при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ

В Херсонской и Николаевской областях российские войска при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Известно об уничтожении 45 украинских военнослужащих, восьми единиц специальной автомобильной техники с крупнокалиберными пулеметами и четырех боевых бронированных машин.

Кроме того, при помощи беспилотных летательных аппаратов российскими войсками было уничтожено четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США.

Сообщается, что всего за сутки на Николаево-Криворожском было уничтожено 350 украинских военных, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

В воскресенье, 16 октября, в Минобороны заявили о попытке прорыва ВСУ на криворожском направлении. Отмечается, что противник силами до трех батальонов предпринял попытку прорыва обороны в районе населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области.