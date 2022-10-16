Посол России в Армении прокомментировал отношения двух стран

Посол России в Армении Копыркин заявил, что отношения двух стран проходят испытания

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин считает, что сейчас отношения Армении и России с честью преодолевают испытания на прочность. Об этом он заявил во время XIV Страновой конференции российских соотечественников в Армении. Слова посла приводит РИА Новости.

Копыркин отметил, что правительство России ценит позицию, которой граждане России, живущие в Армении, придерживаются после начала специальной военной операции на Украине. «Ваша позиция, безусловно, утверждает нерушимость Русского мира, единства России и зарубежной диаспоры», — сообщил дипломат.

Присутствующая на конференции заместитель руководителя представительства Русского дома Виктория Дерипаско добавила, что, несмотря на нынешние непростые условия, Россотрудничество оставляет во внимании приоритетные задачи концепции внешней политики РФ и по-прежнему уделяет пристальное внимание жизни соотечественников в Армении. По ее словам, в 2022 году представительство Россотрудничества реализовало мероприятия по поддержке соотечественников почти на 70 процентов.

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