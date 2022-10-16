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17:30, 16 октября 2022Россия

Отказ Байдена от переговоров с Путиным объяснили заботами о выборах

Помощник Путина Ушаков объяснил отказ Байдена от переговоров заботами о выборах

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков объяснил отказ президента США Джо Байдена от переговоров с Владимиром Путиным. Об этом он высказался в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

По словам Ушакова, глава США не намерен договариваться о встрече с Путиным, поскольку на данный момент его внимание поглощено заботами о выборах в Конгресс. При этом дипломат отметил, что для российской стороны не является приоритетной тема об обмене заключенными. Так, ранее Байден планировал обсудить с Москвой вопрос об осужденной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«В этой острой ситуации, как мне кажется, он (Байден) думает прежде всего о предстоящих промежуточных выборах, поэтому напоминает, что нам обязательно нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков. Но это не самая главная тема, которая нас волнует», — заявил он.

Ранее в октябре стало известно, что президент США Джо Байден передумал встречаться с Владимиром Путиным в ближайшее время.

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Карина Черных
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