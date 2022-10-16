Подозреваемую в убийстве сестры российскую школьницу заключили под стражу

В Саратове 14-летнюю россиянку заключили под стражу по подозрению в убийстве сестры

Суд в Саратове постановил заключить под стражу школьницу, подозреваемую в убийстве младшей сестры, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета.

Как установило следствие, происшествие произошло 13 октября в Саратове на улице Батавина. Тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия обнаружила мать, которая вернулась с работы. Позже медики констатировали смерть ребенка.

О том, что 14-летняя школьница подозревается в убийстве младшей сестры, сообщалось ранее. Расследование взял под свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил дать оценку действиям должностных лиц органов по профилактике и защите прав несовершеннолетних.