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00:23, 16 октября 2022Силовые структуры

Подозреваемую в убийстве сестры российскую школьницу заключили под стражу

В Саратове 14-летнюю россиянку заключили под стражу по подозрению в убийстве сестры

Фото: Artem Sobolev / news.ru / globallookpress.com

Суд в Саратове постановил заключить под стражу школьницу, подозреваемую в убийстве младшей сестры, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета.

Как установило следствие, происшествие произошло 13 октября в Саратове на улице Батавина. Тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия обнаружила мать, которая вернулась с работы. Позже медики констатировали смерть ребенка.

О том, что 14-летняя школьница подозревается в убийстве младшей сестры, сообщалось ранее. Расследование взял под свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил дать оценку действиям должностных лиц органов по профилактике и защите прав несовершеннолетних.

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Марина Совина
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