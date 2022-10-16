Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза России

Президент Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает телеканал «Россия».

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России», — говорится в сообщении. Информации о точной дате проведения совещания, а также о теме в настоящий момент нет.

Предыдущее заседание Совбеза с участием главы государства состоялось в понедельник, 10 октября. На нем Путин сообщил, что Россия нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам Украины.

Он также попросил главу министерства обороны Сергея Шойгу доложить на заседании Совета безопасности о результатах ударов.