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13:36, 16 октября 2022Россия

Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза России

Президент Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает телеканал «Россия».

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России», — говорится в сообщении. Информации о точной дате проведения совещания, а также о теме в настоящий момент нет.

Предыдущее заседание Совбеза с участием главы государства состоялось в понедельник, 10 октября. На нем Путин сообщил, что Россия нанесла массированные удары высокоточным оружием по объектам Украины.

Он также попросил главу министерства обороны Сергея Шойгу доложить на заседании Совета безопасности о результатах ударов.

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Варвара Кошечкина
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