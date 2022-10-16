Акции Tesla обвалились

Bloomberg: стоимость акций автопроизводителя Tesla за год упали практически в два раза

Стоимость акций американского автопроизводителя Tesla за год упали практически в два раза. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам торгов на фондовом рынке США стоимость акций упала до 204,99 доллара за штуку. По данным агентства, максимальная цена была зафиксирована 4 ноября 2021 года, когда они торговались по 409,97 доллара за акцию. Отмечается, что рыночная капитализация Tesla также упала и к 15 октября 2022-го была на уровне 642 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, акции компании обвалились в связи с тем, что в настоящее время наблюдается общий обвал на фондовых рынках в Соединенных Штатах. Также, по данным агентства, у Tesla появились и свои проблемы. Речь идет о снижении поставок автомобилей в третьем квартале из-за сложностей с логистикой.

Эксперты добавили, что на объем выпуска автомобилей также оказали влияние ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции в Шанхае, где расположен один из крупнейших заводов компании.

В начале октября сообщалось, что акции Tesla рухнули более чем на 8 процентов. Такая динамика наблюдалась на фоне предложения главы компании Илона Маска по поводу мирного урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной. Бизнесмен предложил оставить Крым под управлением России, причем с обеспечением водоснабжения, а на других территориях провести референдумы под контролем ООН и принять решение в соответствии с результатом голосования.

