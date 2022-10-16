Депутаты Великобритании захотели обсудить будущее Трасс

The Guardian: депутаты Консервативной партии планируют обсудить политическое будущее Трасс

Депутаты Консервативной партии Великобритании планируют обсудить политическое будущее премьер-министра Лиз Трасс. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, некоторые хотят, чтобы Трасс ушла в отставку в течение нескольких дней, а другие сичтают, что она сейчас «на посту, но не у власти». Отмечается, что среди организаторов встречи есть союзники бывшего соперника Трасс за пост премьера Риши Сунака. Кроме того, возможным приемником Трасс называют главу Минобороны Бена Уоллеса.

«Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идет о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого», — заявил собеседник издания. При этом члены кабинета Трасс предупреждают, что отставка премьера станет для партии сильным репутационным ударом и гарантирует поражение на парламентских выборах.

Ранее глава Минфина Великобритании и автор плана спасения экономики страны Квази Квартенг выразил уверенность в том, что Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель. Он заявил, что премьера страны не спасет изменение политики.