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11:43, 16 октября 2022Мир

В Турции разработали проект газового хаба за три месяца до заявления Путина

Yeni Şafak: ученые разработали проект газового хаба в Турции до заявления Путина

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress

В Турции подготовили проект газового хаба в стране, который сможет транспортировать до 75 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Об этом сообщает издание Yeni Şafak.

Уточняется, что проект был подготовлен за три месяца до того, как президент России Владимир Путин заявил о возможности перемещения транзита газа «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. «Стало известно, что за 3 месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием “Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности», — сказано в статье.

Газ планируют распределять в Европу через Фракию по трем маршрутам: по северной, южной и средней ветви. «Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию», — рассказал заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане профессор д-р Нафиз Маден. По словам ученого, благодаря проекту Турция станет центральной, а не транзитной страной.

Ранее Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории Турции еще один газовый хаб. Предполагается, что он может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, но и для определения цен на энергоносители. Об этом было заявлено во время встречи лидеров двух стран в Астане. Предполагается, что срок реализации проекта может составить четыре года.

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Дениза Мацаева
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