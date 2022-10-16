В Китае открылся XX съезд Коммунистической партии

XX съезд Коммунистической партии Китая открылся в Пекине

В Пекине открылся XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщает РИА Новости. На нем делегаты определят дальнейший курс развития Китая и изберут высшее партийное руководство.

Съезд будет проходить до 22 октября. Участвовать в нем будут 2296 делегатов со всей страны. В ходе него будет рассмотрен доклад Центрального комитета КПК 19-го созыва, рассмотрены и одобрены поправки к уставу партии и избраны Центральный комитет и Центральная комиссия по проверке дисциплины 20-го созыва.

Отмечается, что в настоящее время Коммунистическая партия Китая насчитывает 96,7 миллиона членов.

За несколько дней до съезда в Пекине прошла акция протеста. Официально китайские власти и правоохранительные органы данный инцидент не комментировали.