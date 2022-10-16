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08:49, 16 октября 2022Мир

В Китае открылся XX съезд Коммунистической партии

XX съезд Коммунистической партии Китая открылся в Пекине

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Пекине открылся XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом сообщает РИА Новости. На нем делегаты определят дальнейший курс развития Китая и изберут высшее партийное руководство.

Съезд будет проходить до 22 октября. Участвовать в нем будут 2296 делегатов со всей страны. В ходе него будет рассмотрен доклад Центрального комитета КПК 19-го созыва, рассмотрены и одобрены поправки к уставу партии и избраны Центральный комитет и Центральная комиссия по проверке дисциплины 20-го созыва.

Отмечается, что в настоящее время Коммунистическая партия Китая насчитывает 96,7 миллиона членов.

За несколько дней до съезда в Пекине прошла акция протеста. Официально китайские власти и правоохранительные органы данный инцидент не комментировали.

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Марина Совина
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