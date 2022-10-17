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13:38, 17 октября 2022Россия

Командир «Ахмата» заявил о стабилизации ситуации на фронте

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ситуация на фронте стабилизировалась

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число живой силы и техники на линии соприкосновения, однако ситуация на фронте стабилизирована. Об этом заявил помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Только за вчера наши подразделения отразили семь контратак. (...) Сам фронт на сегодняшний день стабилизирован. Противник (...) отбивается с таким итогом, что у него в конечном итоге большие потери и в технике, и в живой силе», — рассказал Алаудинов.

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По его словам, в воскресенье, 16 октября, на участке фронта, где находится спецподразделение «Ахмат», было уничтожено 15 танков ВСУ, столько же БМП и свыше 150 человек. Он добавил, что есть успехи под Артемовском, несмотря на большое количество сил противника.

Кроме того, в настоящее время работа хорошо идет в Соледаре: подразделения ежедневно перемещаются и освобождают все больше и больше территорий, заключил помощник главы Чечни.

Ранее Алаудинов заявил, что потери ВСУ составляют 500 человек по всей линии фронта каждый день. Он добавил, что тела погибших военнослужащих оставляют на месте, чтобы не фиксировать численность убитых.

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Сергей Истомин
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