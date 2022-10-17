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16:21, 17 октября 2022Силовые структуры

Россиянин получил срок за убийство жены и изнасилование дочери

На Алтае суд приговорил к 22 годам мужчину за убийство жены и изнасилование дочери

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Алтайском крае 34-летнего россиянина приговорили к 22 годам колонии строгого режима за убийство жены и изнасилование 14-летней дочери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в начале ноября 2021 года в результате конфликта с женой россиянин несколько раз ударил супругу поленом по голове, зная, что за ними наблюдает дочь. На глазах ребенка он задушил женщину и скинул тело в подвал, а на следующий день закопал в надворной постройке. Он пригрозил дочери молчать, рассказав родственникам, что жена ушла в неизвестном направлении. Мужчина даже организовал ее поиски.

Позже, когда преступление было раскрыто, выяснилось, что злоумышленник в течении трех лет совершал насилие над дочерью. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью и изнасиловании несовершеннолетней.

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Владимир Седов
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