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16:32, 17 октября 2022Культура

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров поддержал принудительное лицензирование

Глава АВК заявил, что принудительное лицензирование поможет показывать западный контент

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков поддержал принудительное лицензирование контента. Об этом сообщает ТАСС.

Воронков заявил, что принятие подобного закона поможет показывать в России западные новинки и отчислять за них авторское вознаграждение. «В товарах и промышленности подобный механизм придумали еще в марте, благодаря этому закону вроде бы все хорошо: мы не остались без микрочипов, без телефонов и компьютеров, без автомобилей и так далее. Но в сфере интеллектуальных прав подобного закона нет. Закон о принудительной лицензии — это подобный инструмент параллельного импорта только в сфере интеллектуальных прав», — отметил глава АВК.

В июле спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране. По словам деятеля культуры, чтобы кинозалы продолжили работу, необходимо снимать не менее 200-250 российских фильмов, в то время как сейчас производится около 100 лент.

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Марина Погосян
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