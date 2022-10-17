Глава Ассоциации владельцев кинотеатров поддержал принудительное лицензирование

Глава АВК заявил, что принудительное лицензирование поможет показывать западный контент

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков поддержал принудительное лицензирование контента. Об этом сообщает ТАСС.

Воронков заявил, что принятие подобного закона поможет показывать в России западные новинки и отчислять за них авторское вознаграждение. «В товарах и промышленности подобный механизм придумали еще в марте, благодаря этому закону вроде бы все хорошо: мы не остались без микрочипов, без телефонов и компьютеров, без автомобилей и так далее. Но в сфере интеллектуальных прав подобного закона нет. Закон о принудительной лицензии — это подобный инструмент параллельного импорта только в сфере интеллектуальных прав», — отметил глава АВК.

В июле спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране. По словам деятеля культуры, чтобы кинозалы продолжили работу, необходимо снимать не менее 200-250 российских фильмов, в то время как сейчас производится около 100 лент.