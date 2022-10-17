Глава Ассоциации владельцев кинотеатров поддержал принудительное лицензирование
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков поддержал принудительное лицензирование контента. Об этом сообщает ТАСС.
Воронков заявил, что принятие подобного закона поможет показывать в России западные новинки и отчислять за них авторское вознаграждение. «В товарах и промышленности подобный механизм придумали еще в марте, благодаря этому закону вроде бы все хорошо: мы не остались без микрочипов, без телефонов и компьютеров, без автомобилей и так далее. Но в сфере интеллектуальных прав подобного закона нет. Закон о принудительной лицензии — это подобный инструмент параллельного импорта только в сфере интеллектуальных прав», — отметил глава АВК.
В июле спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране. По словам деятеля культуры, чтобы кинозалы продолжили работу, необходимо снимать не менее 200-250 российских фильмов, в то время как сейчас производится около 100 лент.