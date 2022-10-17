Таджикистан проверит сообщения о причастности граждан к стрельбе под Белгородом

Посольство Таджикистана проверит причастность граждан страны к стрельбе под Белгородом

Посольство Таджикистана в Москве проверяет сообщения о возможной причастности граждан страны к стрельбе на полигоне в Белгородской области. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Таджикистана.

«Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту», — говорится в заявлении.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что стрельбу на полигоне в Белгородской области открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, заключившие в Москве контракты с Минобороны. В расположение воинской части, расположенной в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября.

Теракт на полигоне под Белгородом произошел 15 октября. В Министерстве обороны сообщили, что два террориста из стран СНГ открыли огонь по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнем преступники были уничтожены.

16 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сообщалось о гибели 11 человек, еще 15 получили ранения.

